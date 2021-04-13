Ramazan Şerbeti nasıl yapılır? En güzel Ramazan şerbeti tarifleri | Susatmayan Ramazan şerbeti 10 farklı tarif ile

11 ay boyunca bütün İslam alemince heyecan içinde beklenen mübarek Şehr-i Ramazan nihayet geldi. Oruç tutan ve kendisine, ailesine iftar ve sahur sofraları hazırlayan kişiler de tarif araştırmalarına başladı. Sıcak günlerin gelişiyle birlikte Ramazan ayında en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi de ferah bir içecek olurken biz de haberimizde en lezzetli, birbirinden farklı, susatmayan ve her yaştan insanın keyifle tüketeceği Ramazan şerbeti tariflerine yer verdik. İşte detaylar...

RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

VİŞNELİ RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

6 su bardağı su

3/4 su bardağı toz şeker

1 su bardağı vişne

10 adet kurutulmuş erik

1 su bardağı kuru üzüm

5 gram taze zencefil

1 adet çubuk tarçın

6 adet karanfil

TARİFİ

Suyu derin bir tencereye aktarın. Kabuğunu soyduğunuz taze (kök) zencefil, karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan suya toz şekeri atıp karıştırın. Sap kısımlarını tek tek ayıkladığınız kuru üzüm ve eriği ekleyin. 5 dakika kadar kaynatın.

Son olarak taze vişneleri katıp kaynatma işlemini 2-3 dakika daha sürdürün.

Ocaktan aldığınız şerbet karışımını ılınması için oda ısısında bekletin. Ilınan şerbet karışımının tanelerini bir süzgeç yardımıyla süzerek alın.

Sürahiye alıp buzdolabında soğuttuğunuz ramazan şerbetini soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

PÜF NOKTASI: Şerbet yapımında arzu ettiğiniz kuru ve taze meyvelere yer verebilir, dondurulmuş ya da çekirdeklerini ayıklamadığınız taze vişne kullanmayı tercih edebilirsiniz. Meyvelerin taze ve zedesiz olmasına dikkat edin. Bol suda yıkayıp fazla sularını süzdürdükten sonra kullanın.

HİBİSKUSLU RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

1. 5 litre su

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

2 çubuk tarçın

1 çay kaşığı karanfil

1 adet kök zencefil

1 adet doğranmış kırmızı erik

5 adet kırmızı üzüm

Varsa kırmızı gıda boyası ya da 5 adet hibiskus

TARİFİ

Zencefil, karanfil ve çubuk tarçını uygun bir tencereye alalım.

Üzerine suyu dökelim ve kaynamaya bırakalım.

Bir kaç dakika kaynadıktan sonra üzerine şekeri ekleyelim.

Diğer kalan malzemeleri döküp 20 dakika kadar kaynatmaya devam edelim.

Ardından ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Şerbetimiz iyice soğuduktan sonra ince süzgeçle süzelim ve servis edelim.

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

1 demet reyhan

5-6 adet limon tuzu

6 su bardağı sıcak su

6 yemek kaşığı toz şeker (eğer çok tatlı sevmiyorsanız, 4 yemek kaşığı kullanabilirsiniz.)

Reyhanları güzelce yıkayalım ve tencerenin içerisine alalım.

Üzerine kaynamış sıcak suyu, şekeri ve limon tuzunu ilave edelim.

Toz şeker eriyene kadar karıştırıp, tencerenin ağzını kapatalım.

Kesinlikle kaynatmıyoruz. Haşlama yöntemi ile yani sıcak suyun içinde bekletilerek yapılan bir şerbet.

Bu şekilde soğumaya bırakalım.

Ardından tencerenin içerisindeki reyhanları süzgeç yardımı ile süzerek çıkartalım.

Güzelce soğuttuktan sonra, şerbetimizi servis edelim.

EN GÜZEL RAMAZAN ŞERBETİ TARİFLERİ

GÜL ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

4 su bardağı su (Yoğun gelirse ilave edebilirsiniz )

1 su bardağı kuru gül

1 çay kaşığı limon tuzu

1 su bardağı şeker (Tadı az gelirse arttırabilirsiniz)

TARİFİ

Suyu tencereye koyuyoruz. Gül yapraklarını yıkayıp suyun içine koyuyoruz.

Kaynamaya başlayınca 5 dakika sonra limon tozunu ekliyoruz ve karıştırıp 5 dakika kaynatıyoruz.

Limon tozu renginin çıkmasını sağlıyor.

5 dakika kaynadıktan sonra şekeri ekliyoruz , 5 dakika daha kaynatıyoruz , ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.

Soğuyunca gülleri süzüp servis edebilirsiniz.

OSMANLI ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

500 gram vişne veya kırmızı erik

2 litre su

2 adet limon

1 su bardağı şeker (arzuya göre azaltma çoğaltma yapabilirsiniz)

7-8 adet karanfil

1 adet kabuk tarçın büyük boy

1 parça kök zencefil

TARİFİ

Öncelikle tenceremize suyumuzu, tarçın, karanfil, kök zencefilimizi ve şekerimizi koyup, ocağa koyuyoruz.

5 dakika kadar kaynayınca, içine vişnelerimizi koyuyoruz ve biraz daha kaynatıyoruz.

2 adet limon suyunu ilave edip, kaynamaya bırakıyoruz.

Kaynamakta olan şerbetin üzerine gelen köpükleri alıyoruz.

Vişnelerimiz çatlamaya başladığında, olmuş demektir.

Soğumaya bırakıyoruz. İçindeki tarçın, zencefil ve kabuk tarçını alıyoruz.

İsterseniz vişneleriyle sahurda kasede, isterseniz süzerek bardakta içebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

4 su bardağı kızılcık

1 buçuk su bardağı toz şeker

1 buçuk litre su

5 adet karanfil

TARİFİ

Tüm malzemeleri tencerede birleştirip ocağa alalım.

Kızılcıklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Ardından tel süzgeç yardımıyla süzdürelim.

İyice soğutup afiyetle içelim.

SUSATMAYAN RAMAZAN ŞERBETİ 10 FARKLI TARİF İLE

NANE ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

15 dal nane (Yarım demet)

1 adet limon

1. 5 çay bardağı şeker

5 su bardağı kaynamış su

TARİFİ

Bir kaba nane alınır.

1 adet limon sıkılır ve kabukları da içine atılır.

Şeker ilave edilir ve 5 su bardağı kaynamış su ilave edip karıştırılır ve üzeri kapatılır.

Yarım saat sonra kabuklarını içinden alabilirsiniz.

Ilınana kadar kapağı kapalı bekletilir.

Sonra karıştırılır ve bir sürahiye süzülür.

Dolapta tamamen buz gibi soğumaya bırakılır.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ (OSMANLI ŞERBETİ)

MALZEMELER

200 gr Demirhindi ( Aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz )

2 lt su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı toz şeker (Bal ile de tatlandırabilirsiniz)

1 tutam ıhlamur

1 küçük boy kök zencefil

2 dal adaçayı

1 küçük boy havlıcan kökü

TARİFİ

Demirhindileri güzelce yıkayıp 2 lt suyu üzerine döküp derin bir tencereye alalım.

Eğer demirhindileriniz kabuklu ise mutlaka kabuklarını soyalım.

Ardından tencerenin kapağını kapayıp 1 gece bekletelim.

Süre sonunda üzerine bal hariç bütün malzemeleri ilave ederek yaklaşık 45 dk kısık ateşte kaynatalım.

Damak zevkinize göre bal ilavesi yaparak ve soğumaya bırakalım.

KEKİK ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

1 çorba kaşığı kekik

1 çay kaşığı limon suyu

4 su bardağı su

1 çorba kaşığı bal (Çok hafif oluyor ister iseniz 2 koyabilirsiniz)

1 tane karanfil (İsteğe bağlı)

TARİFİ

Öncelikle suyu kaynatıp kekiği ekleyin.

Bir dakika ocakta kaynatıp altını hemen kapatın.

Daha sonra 5 dakika demlendirip, süzün.

Süzülen sıvı ılık sıcak arasına gelince limonu, ballı ve karanfili ekleyip, karıştırın.

Sürahiye döküp, soğuduktan sonra ister iseniz kavrulmuş dolmalık fıstık koyarak servis edin. Afiyet olsun.

ÜZÜM ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

1 kg. Yeşil veya siyah üzüm

Yarım kg. Kiraz (isteğe bağlı)

1- 1, 5 lt. Su

1 ufak çubuk tarçın

1 adet ufak limon

Nohut tanesi kadar taze veya kuru zencefil

TARİFİ

Üzüm ile kirazları saplarından ayırıp, yıkayıp derin bir tencereye alınır.

Sadece üzeri 1 parmak kadar su geçecek şekilde soğuk su eklenir.

Limonu yarıya bölüp baharatlar ile tencereye alınır ve orta ateşte hiç karıştırmadan 20-25 dk. kaynatılır.

Altı kapatılır ve ılınmaya bırakılır.

Ilık iken şekerine bakarsınız damak zevkinize göre kaşık kaşık şeker ilave edebilirsiniz.

Süzgeçten geçirilir. Dilerseniz süzülen posayı elinizle süzgeçten ezerek suyunuda sıkabilirsiniz.