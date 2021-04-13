Ramazan'a özel değişik çorba önerileri | 15 farklı tarif ile en güzel sıcak ve soğuk çorba çeşitleri

11 ayın sultanı, bin aydan daha hayırlı Şehr-i Ramazan'ın vuku bulmasıyla birlikte 'Bugün iftarda, sahurda ne yapsam?' sorusu herkesin aklını kurcalamaya başladı. Özellikle hem iftar hem de sahur vakitlerinde tüketilebilecek, yemek öncesi herkesin midesini şenlendirecek, tadanların tarifini almadan peşinizi bırakmayacağı çorba tariflerini biz de sizler için haberimizde derledik. İşte Ramazan'a özel en iyi çorba önerileri | 15 farklı tarif ile en güzel sıcak ve soğuk çorba çeşitleri...

RAMAZAN'A ÖZEL DEĞİŞİK ÇORBA ÖNERİLERİ

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalar, uzmanlar tarafından da özellikle iftar vaktinde sofranızda mutlaka bulundurmanız gereken bir çeşittir. Midede hazımsızlığa engel olabileceği gibi ana yemeğe geçmeden önce tükettiğiniz bir kase çorba, saatlerce aç kalmanın verdiği çok yeme hissininin de önüne geçer.

MEYİR ÇORBASI TARİFİ

Bol bakliyat ve ayranla hazırlanan bu çorba tam bir protein deposu. Kendisine has sosu ve yoğurdun hafifliğinin yanı sıra baklagillerin eşsiz lezzetiyle taçlandırılan sebzelerin buluştuğu meyir çorbasının tarifi şöyle:

MALZEMELER

10 su bardağı Ayran

1 adet Yumurta

2 orta boy Kabak

3/4 su bardağı Duru Başbaşı Bulgur

2 tatlı kaşığı Tuz

10 yemek kaşığı Tereyağı

1 büyük boy Soğan

YAPILIŞI

Ayranla yumurta iyice çırpılır.

Çırpılan ikili tencereye boşaltılarak kaynayıncaya kadar karıştırılır.

Kaynayan malzemelerin içine küp küp doğranan kabaklar ve bulgur atılır.

Kısık ateşte pişirilmeye devam edilir.

Ocaktan aldıktan sonra tuz ilave edilir. (Ocaktayken tuz koyarsanız çorba kesilir.)

Bir tavada yağ ve ince kıyılmış soğan kavrulur.

Soğanlar pembeleştikten sonra ocaktan alınan çorbanın üzerine gezdirilir.

AFİYET OLSUN.

SULTAN ÇORBASI TARİFİ

Tavuk suyu ve krema ile yapılan beyaz bir çorba olan Sultan Çorbası, Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlarından bir tanesidir.

MALZEMELER

13 çorba kaşığı tereyağı

1+3/4 su bardağı un

2 buçuk su bardağı süt (kaynar halde)

2 buçuk su bardağı tavuk suyu (kaynar halde)

1+ çeyrek su bardağı badem (ince zarları soyulmuş)

yarım su bardağı krema

2 yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı tuz

Yarım kahve kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Orta boy bir tencerede yağı orta ateşte eritiniz.

Yağ kızınca unu ekleyip, sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurunuz.

Kaynar sütü ve tavuk suyunu katıp birkaç kez karıştırdıktan sonra, bademleri ekleyerek kaynamaya bırakınız.

Bu arada, orta boy bir kasede kremayı, yumurta sarılarını iyice çırpınız.

Karışımı temiz bir tülbentle süzerek, kaynamakta olan çorbaya sürekli karıştırarak katınız.

Tuzu ve biberi serptikten sonra çorbayı 5-6 dakika daha kaynatıp, ısıtılmış bir servis kasesine aktararak servis ediniz.

AFİYET OLSUN.

KURU BAMYA ÇORBASI TARİFİ

Konya yöresine ait kuru bamya çorbası, özellikle bamya sevmeyen çocuklarınıza bamya yedirmenin en kolay yolu.

MALZEMELER

Yarım kilo çiçek bamya (kuru bamya)

250 gr. Kuşbaşı et (satır kıyma kadar küçük doğranmış olcak)

5 çorba kaşığı tereyağ (tepeleme)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı limon tuzu

2 limon

2 çorba kaşığı salça

1 tane kuru soğan

YAPILIŞI

Öncelikle bamyaları iple dizili haldeyken bir bez arasında iyice oğuşturup üstündeki tüylerinin dökülmesini sağlıyoruz.

Ardından tencereye alıp üstünü geçecek kadar kaynar su döküyoruz ve yarım limon sıkıp haşlıyoruz haşlanmış bamyaları süzüp bol suyla yıkıyoruz ve iplerini çekerek temizliyoruz.

Tencereye etleri alıp pişiriyoruz suyunu salan ete yağları ekleyip pişmeye bırakıyoruz

Çok küçük doğradığımız soğanı da alıp pembeleşene kadar pişiriyoruz salçayı ve suyu ekleyip bir taşım kaynatıyoruz.

Ardından iplerinden arınan bamyaları ilave ediyoruz limon tuzu ve 1 limon sıkıp pişmeye bırakıyoruz.

AFİYET OLSUN.

KREMALI BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Hem hafif hem de besin deposu bu çorba iftarın yanı sıra sahur için de vazgeçilmeziniz olacak

MALZEMELER

2 demet brokoli

1 adet soğan

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

2 yemek kaşığı krema

1/4 demet dereotu

YAPILIŞI

Soğanları küp küp doğrayın.

Zeytinyağını ısıtın ve soğanları hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Temizlenmiş, ayıklanmış brokolileri soğanlarla beraber 3-4 dakika kavurun.

Tuzu ve karabiberi ilave edin.

Tavuk suyunu ve suyu ilave edin.

Kaynadıktan ve brokoliler yumuşadıktan sonra blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Kremayı ilave edin ve 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

AFİYET OLSUN.

BUĞDAYLI SOĞUK ÇORBA TARİFİ

İşte buz gibi, içinizi serinletecek, hem hafif hem de doyurucu bir çorba tarifi.

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

2 su bardağı soğuk su (kıvamını tercihe göre ayarlayabilirsiniz)

1 su bardağından biraz fazla buğday (önceden haşlanmış)

1 kahve fincanı haşlanmış mısır

2 adet salata

1 tutam dereotu

1 tutam taze nane

Tuz, zeytinyağı

YAPILIŞI

Buğday güzelce yıkanıp tencereye alınır.

Üzerine su ilave edilip bir taşım kaynatılır.

Ocaktan alınıp kapağı kapalı 1 gece bekletilir. ( buğday şişmiş ve yumuşamış oluyor)

Derin bir kasenin içerisine yoğurt ve su ilave edilip iyice karıştırılır.

Sırasıyla buğday, mısır, küçük doğranmış salatalık, ince kıyım dereotu ve taze nanede eklenip güzelce karıştırılır.

Tuz ile lezzetlendirilip zeytinyağı gezdirilir.

Soğuk olarak servis edilir.

AFİYET OLSUN.

ÇAĞLA AŞI ÇORBASI TARİFİ

Ana vatanı Afganistan ve İran olan muhteşem çağla lezzetinin et ve nohut ile buluşması, yemek lezzetinde bir çorba deneyimi sunuyor.

MALZEMELER

1 kg çağla (badem)

300 gr yağsız parça kuzu eti

1 su bardağı nohut

500 gr süzme yoğurt

1 yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı haspir

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Çağlaları boyuna ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın.

Üzerine su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu süzün.

Kuşbaşı et ve akşamdan ıslatılmış nohutu düdüklü tencerede 20 dakika pişirin.

Çağlayı ekleyip tuzla tatlandırın. 5 dakika pişirin.

Süzme yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın.

Pişirdiğiniz yemeğin suyundan yoğurt ve yumurtaya azar azar ekleyip çırpmaya devam edin.

Ilınmış olan karışımı yemeğe azar azar ekleyip karıştırın. 2-3 dakika pişirin.

Tereyağını tavada kızdırıp karabiber ve haspiri ekleyin.

Son olarak bu karışımı yemeğin üzerinde gezdirin.

AFİYET OLSUN.

TARHUN ÇORBASI TARİFİ

Yine Konya yöresinden bir çorba olan Tarhun çorbasıın ana malzemesi, kara tarhun otunun yanı sıra tavuk göğsü olarak bilinmektedir. Sebze ile tavuğun muhteşem uyumu için işte tarif...

MALZEMELER

2 bardak süzme yoğurt

1 su bardağı un

1 yumurta

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

3 bardak tavuk suyu

Yeteri kadar su

Kuru tarhun otu

Tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI

Tencere de yoğurt ve yumurtayı iyice çırpın.

Ardından unu ilave edin ve tavuk suyu ile açarak karıştırın.

Tencereyi ocağa alın, karıştırarak kaynatın.

Kaynadığında ocağın altını kısın.

Didiklenmiş tavuk etini çorbaya katın.

Tuzunu ekleyin.

3-5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan indirin.

Tarhun otunu ufalayın ve çorbanın üzerine bolca serpiştirin.

Sosu için tavada yağları ve kırmızı toz biberi hafifçe kızartıp çorbanın üzerine gezdirin.

AFİYET OLSUN.

HAREM USULÜ PATLICANLI ÇORBA TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı un

1 litre tavuk suyu

40 gram çiğ krema

1 çorba kaşığı mısır özü yağı

2 adet patlıcan (Çekirdeksiz)

1 adet tavuk göğsü (Haşlanmış)

1 adet havuç

10 adet çalı fasulye (İnce kıyılmış)

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü tuzlu suda haşlayın.

Daha sonra tavuk suyunu bir kaba koyun. Tavuk etlerini ayıklayarak ince ince didin.

Yağı koyduğunuz tencereyi ocağa yerleştirin.

Bir telle hafifçe karıştırarak unu ilave edin.

Ardından tavuk suyunu ilave edin.

Kaynadıktan sonra ateşten alarak tekrar temiz bir tencereye süzün.

Bıçakla patlıcanları delin ve ateşte pişirin.

Piştikten sonra kabuklarını soyun.

Bir tahta üzerinde kıyarak, çorbaya katın.

Ayrıca, havuç ve fasulyeleri de ince ve uzun doğrayıp, haşlayın.

Çorbaya ekleyin.

Didilmiş tavuk etleri ile kremayı da çorbaya katın.

Tuzunu ayarlayın.

AFİYET OLSUN.

KIRMIZI KÖZ BİBER ÇORBASI TARİFİ

Kırmızı çorba severler için muhteşem bir lezzet şöleni. Közlenmiş kırmızı biberleri daha önce bu kadar yakıştırdığınız bir yemek olmamıştır muhmelen.

MALZEMELER

2 tane közlenmiş kırmızı biber

1,5 yemek kaşığı un

6 su bardağı su

1 çay bardağı süt

Sıvı yağ

Kaşar peyniri rendesi (üzeri için isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kırmızı biber çorbası için ilk olarak unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz bu aşamada yağ kullanmıyoruz.

Kavrulan una közlenmiş biberleri ekliyoruz.

Daha sonra biraz sıvı yağ ekleyip suyunu azar azar karıştırarak ekliyoruz.

Un topaklanmasın diye kaynamaya bırakıyoruz.

Biraz piştiği zaman blenderdan geçiriyoruz.

Son olarak sütü ekleyip biraz daha kaynatıyoruz.

Ocağı söndürdüğümüz zaman tuzunu ekliyoruz ve servis tabağına alıp üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştirip sıcak sıcak servis ediyoruz.

AİFYET OLSUN.

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Soğan çorbası, ilk duyanların hayrete düştüğü, fakat tattıktan sonra daha da hayret verici biz lezzet.

MALZEMELER

5 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

50 gramtereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

6 su bardağısıcak et suyu

1 adet defne yaprağı

1 dal taze kekik

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Üzeri için;

5 dilim ekmek (tercihen baget ekmeği)

3/4 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

YAPILIŞI

Kuru soğanları yarım ay şeklinde doğrayın.

Sarımsakları küçük küpler halinde kesin.

Tereyağı ve zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın.

Yarım ay şeklinde doğranmış kuru soğan, sarımsak, defne yaprağı ve taze kekiği katıp kısık ateşte soteleme işlemine başlayın.

Hafif hafif renk almaya başlayan kuru soğanları kısık ateşte, 25-30 dakika kadar soteleyin.

Soğanlar iyice yumuşadığında ateşi biraz yükseltip 5 dakika daha pişirerek renk almalarını kolaylaştırın.

Aromalarını bırakan defne yaprağı ve taze kekiği tencereden çıkartın.

Unu ekleyip kokusu çıkıp hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya başlayın.

Hemen ardından sıcak et suyunu ekleyip iyice karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın.

Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırıp 15-20 dakika kadar pişirme işlemini sürdürün.

Servis kaselerine aldığınız koyu kıvamlı çorbanın üzerine birer dilim ekmek yerleştirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir eriyip hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından dikkatli bir şekilde çıkardığınız çorbaları, sıcağı sıcağına bekletmeden servis edin.

AFİYET OLSUN.

HEYBELİ ÇORBA TARİFİ

Ege yöresine ait bu çorba, Kordon'un deniz havasını evinize taşıyacak. Buram buram Ege kokan lezzeti bir daha sofranızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

MALZEMELER

1 su bardağı kuru börülce

Yarım su bardağı iri bulgur

1 baş kuru soğan

2-3 adet kuru kırmızı biber veya yeşil

1/2 yemek kaşığı domates salçası

Zeytinyağı ve tuz

YAPILIŞI

Kuru soğan yemeklik doğranarak zeytin yağında kavrulur.

Salça da eklenip çevrildikten sonra ıslanmış börülce ve bulgur eklenir.

Sıcak su ve tuzu eklendikten sonra kıvamlı bir çorba şeklinde pişirilir.

Pişmeye yakın kuru kırmızı biberler veya yeşil biberler de içine atılır.

Arzu edilirse 2-3 adet de arpacık soğan eklenebilir.

Pişme işlemi sona erdikten sonra sıcak olarak servis yapılır.

AFİYET OLSUN.

KESTANE ÇORBASI TARİFİ

Adını duyanların şaşkınlığını gizleyemediği bir çorba çeşidiyle daha karşınızdayız. Yoksa siz kestanenin sadece haşlamasını ve közde olanını mı biliyordunuz?

MALZEMELER

1 kg kestane

30 g tereyağı

1 soğan

1 litre tavuk suyu

1 diş sarımsak

Taze kekik

Yarım çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Kestanelerin kabuğunu bıçağın ucuyla iç kabuk görünecek şekilde çizerek közde pişirin.

Kabuklarını dikkatlice soyun.

5-6 kestaneyi ayırıp kalanları küçük parçalar şeklinde kesin.

Tencereye tereyağını alıp eritin.

Soğanı kıyın ve tereyağında kavurun.

Küçük kestiğiniz kestaneleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Kıyılmış sarımsağı ilave edin. 2 dakika daha pişirin.

Tavuk suyunu ekleyin. 20 dakika pişirin.

Çorbayı blender’la ezerek pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlayın.

Yarım çay kaşığı tarçını ekleyip karıştırın.

Bütün kestane içleri ve kekik yapraklarıyla süsleyip servis yapın.

AFİYET OLSUN.

GAZPACHO ÇORBASI TARİFİ

İspanyol çorbası olarak da bilinen Gazpacho, çiğ sebzelerle yapılan soğuk bir çorba çeşididir. Tam bir vitamin deposu olan bu çorbadan bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

MALZEMELER

4 adet büyük boy domates

2 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

2 adet salatalık

1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

4 dilim ekmek içi

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı mayonez

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Kabuklarını soyduğunuz domates, kuru soğan ve salatalıkları iri küpler halinde doğrayın.

Sarımsakların kabuklarını soyun. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız dolmalık yeşil ve kırmızı biberleri gelişigüzel bir şekilde kesin.

Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri mutfak robotuna aktarın. İri parçalar halinde ufaladığınız ekmek içlerini ekledikten sonra tüm malzemeyi püre haline getirin.

Çorba malzemesini derin bir cam kaseye aktarın. Suyu ekledikten sonra metal bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Zeytinyağı, üzüm sirkesi, mayonez, tuz ve karabiberi ekledikten sonra karıştırmaya devam edin.

Koyu bir kıvam alan çorbayı, buzdolabında soğuttuktan sonra arzuya göre etimek ile servis edin.

AFİYET OLSUN.

PORTAKALLI SOĞUK HAVUÇ ÇORBASI

Ramazan'ın son günlerine doğru daha sıcak olacak hava koşulları nedeniyle içinizi ferahlatacak soğuk çorba çeşitlerine biraz daha yer ayıralım istedik. Üstelik yapımı da çok basit.

MALZEMELER

4 adet havuç

4 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı toz zencefil

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet portakalın suyu

1 su bardağı süzme yoğurt

Tuz, karabiber

Üzeri için;

1 çorba kaşığı kalın rendelenmiş portakal kabuğu

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip ince doğrayın ve tavuk suyunda yumuşayana kadar haşlayın.

Soğuyunca üzerine zencefil, rendelenmiş portakal kabuğu, portakal suyu, süzme yoğurt, tuz ve karabiber ilave edip blenderden geçirin.

Daha sonra buzdolabında 5 saat dinlendirin.

Kaselere paylaştırıp iri rendelenmiş portakal kabuğu serperek servis yapın.

ETLİ VE PAZILI LAHANA ÇORBASI

Bu çorbada farklı olan tek şey içinde et ve pazı olması değil. Topak tarhanayla yapılan bu lezzet için sizlere aşağıda topak tarhananın yapımını da sunduk.

MALZEMELER

4 parça topak tarhana

1 litre su

1 adet haşlanmış kuzu incik

1 adet soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

12 adet pazı yaprağı

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı nane, tuz

Topak tarhana için;

1 kg dövme buğday

Yeteri kadar su

1 su bardağı tuz

10 kg süzme yoğurt

YAPILIŞI

Topak tarhanaları suya ekleyip karıştırın.

Bir gece bu şekilde bekletin.

Soğanı kıyın.

Tereyağının yarısı ile kısık ateşte kavurun.

Üzerine tarhana ve didiklenmiş kuzu etini ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin.

İri parçalar şeklinde doğranmış pazı ve nohudu ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Tuzunu ayarlayın.

Tereyağını kızdırıp üzerine nane ekleyin.

Şöyle bir karıştırıp ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.



TOPAK TARHANA TARİFİ

Dövmeyi iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar suyla birlikte büyük bir tencerede kısık ateşte haşlayın. Soğuyup suyunu çekene kadar tencerenin içinde bekletin. Tuzu ekleyip elinizle ezerek karıştırın. Yoğurdu ekleyip iyice yoğurun. Tarhana harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, güneş gören bir yere serilmiş temiz bezlerin üzerine yerleştirin. İki gün boyunca bu şekilde kurumasını sağlayın. İkinci günün sonunda tarhana topaklarının diğer tarafını çevirip 2-3 gün daha kurutun. Süre sonunda tarhana topaklarını bez torbalara koyup kuru ve serin bir ortamda saklayın.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ

Biraz zahmetli olan ve lebeniye aşı olarak da bilinen bu çorba tam da iftara yakışır nitelikte.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

6-7 su bardağı su

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1/2 limonun suyu

1 su bardağı su

Köftesi için;

250 gram dana kıyma

2 adet soğan

Tuz, karabiber

Köfteleri bulamak için un

Kızartmak için ayçiçeği yağı

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nane

YAPILIŞI

Köfte için kıymayı bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi ekleyin.

İyice yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

Tepsinizi unlayıp köfteleri una bulayın.

Kızgın yağda köfteleri kızartın.

Suyu kaynatıp, nohut ve pirinci üzerine ekleyin.

Pirinç yumuşayıncaya kadar pişirin.

Terbiye için bir kapta yoğurt, un, limon suyu ve suyu karıştırın.

Üzerine çorbadan bir kepçe alıp ekleyin ve sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin.

En son köfte, tuz ve karabiber ekleyip 3-4 dakika daha pişirin.

Bir tavada tereyağını eritip naneyi kavurun.

Çorbanın üzerine gezdirdikten sonra sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN.