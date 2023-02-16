Renato Veiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Veiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renato Veiga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renato Veiga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renato Veiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Veiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Veiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Veiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Veiga 29 Temmuz 2003 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Renato Palma Veiga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Veiga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondo Victory yapmaktadır. Renato Veiga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Augsburg futbol takımında oynamaktadır. Augsburg takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renato Veiga'nin Augsburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Renato Veigaboyu ve yaşı kaç

Renato Veiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Veiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renato Veiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Veiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Real SC U15

1 Temmuz 2018 yılında Real SC U17

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2020 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2022 yılında Sporting B

31 Ocak 2023 yılında Augsburg

31 Aralık 2023 yılında Sporting B

Renato Veiga kimdir

Renato Veiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Veiga şuan Augsburg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Cacém (2010)

Renato Veiga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Renato Veiga nereli

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