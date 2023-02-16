Felix Uduokhai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Uduokhai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Uduokhai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Uduokhai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Uduokhai 9 Eylül 1997 tarihinde Annaberg-Buchholz şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ohis Felix Uduokhai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Uduokhai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports yapmaktadır. Felix Uduokhai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Augsburg futbol takımında oynamaktadır. Augsburg takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Felix Uduokhai'nin Augsburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Uduokhai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Uduokhai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felix Uduokhai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Uduokhai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2013 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2014 yılında TSV 1860 U19

13 Ocak 2016 yılında 1860 München

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg

28 Ağu 2019 yılında Augsburg

30 Haziran 2020 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2020 yılında Augsburg

Felix Uduokhai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Uduokhai şuan Augsburg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felix Uduokhai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfB Annaberg 09, FC Erzgebirge Aue (-2008), TSV 1860 München (2008-2016)

Almanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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