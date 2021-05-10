Restoran Müdürü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Restoran Müdürü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Restoran Müdürü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 1412.05
Meslek Adı : Restoran Müdürü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri
Meslek Grubu : Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri
Meslek Birim Grubu : Lokanta Ve Restoran Müdürleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Konuklara yemek ve yatacak yer sağlamak için bir otel, restoran yada moteli kendi adına yada ortak olarak çalıştıran kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Otel ve Restoran İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kabul, yatacak yer ve ağırlama hizmetlerinin yapılmasını temin etmek,
b) Kredi politikasına ve müşterinin durumuna göre oda ücretlerinin istenmesine karar vermek,
c) Yemek salonunun, mutfağın, ambarın ve diğer bölümlerin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak,
d) Otel bütçesinin hazırlanmasına ve harcamalara izin vermek,
e) Yiyecek , donatım ve eksiklikleri satın almak,
f) Personeli eğitebilir, öğretebilir, işe alabilir ve işten çıkarabilir,
g) Rezervasyon yapabilir, konukların ücretlerini alabilir,ve makbuz verebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Restoran Müdürü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) mesleği için “2145.08” kod olarak kullanılır iken Nohut Ayıklama İşçisi mesleği için “7515.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Restoran Müdürü Meslek Kodu “1412.05” olarak belirlenmiştir