Risotto nedir? ve Mantarlı Risotto nasıl yapılır? dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Masterchef'te birbirinden iddialı yarışmacılardan mantarlı risotto yapılması istendi. Yarışmacıları da zorlayan bu muhteşem lezzet izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bizde sizler için İtalyan mutfağının en önemli lezzetlerinden olan bu eşsiz lezzeti araştırdık. İşte Risotto nedir? Mantarlı Risotto nasıl yapılır? Tarifi ve malzemesi nelerdir?

MANTARLI RİSOTTO TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Saf zeytinyağı

2 diş sarımsak, elle ezilmiş

500 gr taze mantar çeşitleri

1 büyük soğan, küp küp doğranmış

2 bardak pirinç

1 bardak sek beyaz şarap

6-7 bardak sıcak et suyu (bulyon da olur)

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

MANTARLI RİSOTTO TARİFİ YAPILIŞI

Mantarlı risotto yapılışı için; bir tencereye bol bol zeytinyağı dökün, ezilmiş sarımsakları ekleyin. Orta ateşte kavurun. Mantarları tencereye ekleyip tuzlayın. Mantarları yumuşak ve esnek olana, suyunu çekene kadar soteleyin. Tencereyi ocaktan alın.

Büyük bir tencereye bol zeytinyağı dökün. Soğanları ekleyip tuzlayın. Tencerenin altını yakın, orta ateşe getirin. Soğanları sık sık karıştırarak yumuşayana kadar, ama rengini değiştirmeden pişirin. Pirinçleri atıp iyice karıştırın. Pirinci 2-3 dakika sık sık karıştırarak pişirin. Pirinçlerin üzerini kapatacak şekilde şarap dökün, iyice çekene kadar sık sık karıştırın. Pirincin üstünü kaplayacak şekilde et suyunu koyun. Pirinç, et suyunu çekene kadar karıştırın.

Et suyunu üçüncü kez eklerken ayırdığınız sotelenmiş mantarları ekleyin. Pirinç et suyunu çekince, pirinç pişince ama yine de sert kıvamdayken ocaktan alın. Tere yağını ve peyniri ekleyip iyice karıştırın. Pirincin kıvamı tam olarak tutacaktır. Pirinç akıcı hale gelecek ve kremalı bir görüntü alacaktır.

NORMAL PİRİNÇLE RİSOTTO YAPIMI

MALZEMELER



2 su bardağı Gülümseten Dükkan Baldo Pirinç

2 lt tavuk suyu

200 gr kültür mantarı

4 çorba kaşığı Gülümseten Dükkan Sızma Zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş ezilmiş sarımsak

4 yemek kaşığı rendelenmiş eski kaşar peyniri

Gülümseten Dükkan Doğal Tuz (istediğiniz kadar)

Tane karabiber (istediğiniz kadar)

1 çorba kaşığı Gülümseten Dükkan Nar Ekşisi

HAZIRLANIŞI

Orta boy bir tencereye tavuk suyunu koyup kaynatmayabaşlayın, kaynayınca ateşten alıp soğuyuncaya kadar bekletin. Başka bir kaba Gülümseten Dükkan Sızma Zeytinyağı'nı ekledikten sonra, ince doğranmış soğanları katıp hafif pembeleşene kadar kavurun, ince doğranmış mantarları ve sarımsakları ekleyin. Daha sonra Gülümseten Dükkan Baldo Pirincini (suda bekletmeyin ve yıkamayın) ekleyip iyice karıştırın. 1 çorba kaşığı Gülümseten Dükkan Nar Ekşisini ve istediğiniz kadar Gülümseten Dükkan Doğal Tuz,ve tane kara biberi ekledikten sonra karıştırmaya devam ederken. Tavuk suyunu eklemeye başlayın ama dikkat edin tavuk suyunu azar azar eklememiz gerekiyor hepsini birden dökmeyin. Tavuk suyunu bir kepçe yardımıyla döküp karıştırarak pirincin çekmesini sağlıyoruz. Karışım tavuk suyunu çektiğinde tekrar kalan tavuk suyundan yavaş yavaş ekliyoruz. Bu şekilde tüm tavuk suyunu eklemeliyiz. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürecektir. Pirinçler yumuşamalı, dişe gelecek kıvamda kalmalıdır. Ocağı kapattıktan sonra, tereyağı ve rendelenmiş kaşar peynirimizi ekleyebiliriz.. Biraz dinlendirdikten sonra yemeğimiz servise hazır olacaktır. Risottoyu, istediğiniz baharatlarla zenginleştirebilirsiniz.