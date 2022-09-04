Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!

Rize'de yağmur hasreti sona erince, dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın sokak ortasında yağmurda ıslanıp şampuanla duş aldığı görüntüleri görenleri gülümsetti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca, yağan yağmur vatandaşları sevindirdi.

Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!

SEVİNCİNİ DUŞ ALARAK GÖSTERDİ

Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Havaların sıcaklığından bunalan bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi.

Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!

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