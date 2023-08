Rusya, adeta meydan okudu Nükleer savaş silahını hatırlattı "Aklınızı başınıza alın"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer silahlarla alakalı Batılı ülkelere mesaj verdi.

Nükleer çatışmanın ağır sonuçları olacağına dair mesajlar veren Lavrov, sahip oldukları nükleer silahların Rusya'yı tehditlerden koruduğunu dile getirdi:

DIŞ TEHDİTLERE VEREBİLECEĞİMİZ EN GÜÇLÜ YANIT

"Nükleer silahlara sahip olmak, bugün ülkemizin güvenliğine yönelik bazı önemli dış tehditlere verebileceğimiz en güçlü yanıt. Buna rağmen biz, nükleer savaşa karşıyız ve böyle bir çatışmanın kazanacağının olmayacağı görüşünü savunuyoruz."

Nükleer güce sahip ülkelerin doğrudan çatışmaya girme riski olduğunu belirten Lavrov, "Bu tarz bir gelişmenin önlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle askeri ve siyasi risklerin varlığını hatırlatmalı ve rakiplerimize temkinli sinyaller vermeliyiz. Batı da nükleer savaşın yaratacağı riskleri sürekli olarak kendine hatırlatmalı." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, BATI'NIN TELKİNİYLE GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRDI"

Lavrov ayrıca, "Savaşın ilk gününden itibaren siyasi ve diplomatik tüm görüşmelere açık olduğumuzu söyledik. Ukrayna'nın müzakerelere başlama teklifine hızlıca olumlu cevap verdik. Ancak Ukrayna, Batı'nın telkiniyle görüşmeleri sonlandırdı. Batılı ülkeler bizim görüşmelerden kaçtığımızı söylese de aslında Rusya'yla müzakere etme niyetinde olmayan kendileri." diye konuştu.

GERÇEKTEN NÜKLEER SAVAŞ YAŞANIR MI YOKSA BU TARAFLARIN BİRBİRİNİ KORKUTMA STRATEJİSİ MI?

Rusya-Ukrayna savaşında ABD ve NATO, Kiev yönetimine yüksek sayıda ve teknolojide silahlar tedarik ediyor. Son olarak ABD, Ukraynalı pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra, bu ülkeye F-16'ların gönderilmesine onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden da daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silahla kullanmasının söz konusu olabileceğini ifade etmişti.

Eski Rusya Devlet Başkanı mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, geçen ay, "Ukrayna'nın Rus birliklerine karşı saldırısı başarılı olursa Moskova'nın nükleer silah kullanmak zorunda kalacağını" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, geçen gün, Moskova'nın kendi ülkesinde konuşlandırdığı nükleer silahları, bir dış saldırıyla karşı karşıya kalmaları durumunda kullanacakları konusunda uyarmıştı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu "Institute for the Study of War" ise, bu yıl yaptığı analizde, Rusya'nın artan nükleer savaş söyleminin Ukrayna'yı ve Batılı destekçilerini caydırmak için kullandığı bir propaganda olduğunu aktarmıştı.

