Çarşamba akşamları yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz, gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin güçlü karakterlerinden Gönül Güçlü arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Sadakatsiz Derin annesi kimdir? Sadakatsiz Gönül Güçlü kimdir? İşte ayrıntılar...

SADAKATSİZ DERİN ANNESİ KİMDİR? SADAKATSİZ GÖNÜL GÜÇLÜ KİMDİR?

Gönül, kırklı yaşlarının ortasında ve Tekirdağ’da doğmuş büyümüş cemiyet hayatından bir kadındır. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmayan abartı bir karakter. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte.

Özellikle Derin’in hem kendini geliştirmesi hem de evlenip iyi, dışarıdan bakanların gıpta edecekleri saygın bir evlilik gerçekleştirmesi konusunda fazlasıyla hassas. Tekirdağ'da tanınmış bir ailenin üyesi olmak Gönül, için epey önemli ve bu soyismine zarar gelmemesi için her şeyi göze alır. Dizide Gönül karakterine hayat veren usta oyuncu ise Gözde Seda Altuner'dir

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner 16 Haziran 1982 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Şu an 37 yaşında olan güzel oyuncu ikizler burcudur. Çocukluk yıllarında beri oyuncu olmak isteyen Gözde Seda Altuner Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünü başarı ile tamamlamıştır.

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Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?