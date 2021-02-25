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Sadakatsiz Derin'i kimdir? Sadakatsiz Derin kaç yaşında, boyu kaç?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandıran Melis Sezen merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz Derin'i kimdir? Sadakatsiz Derin kaç yaşında, boyu kaç? Detaylar haberimizde...

Sadakatsiz Derin'i kimdir? Sadakatsiz Derin kaç yaşında, boyu kaç?

Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde başarılı oyunculuğu ve canlandırdığı Derin karakteriyle adından epey söz ettiren Melis Sezen, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırma konusu oldu. Peki Sadakatsiz Derin'i kimdir? Sadakatsiz Derin kaç yaşında, boyu kaç? İşte detaylar...

SADAKATSİZ DERİN'İ KİMDİR? SADAKATSİZ DERİN KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Her hafta çarşamba günü yayınlanan fenomen dizi Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Derin karakteri, Asya ve Volkan'ın evliliğini bozan zengin, tanınmış bir ailenin biricik kızıdır. Derin, Asya ile Volkan'ı ayırarak amacına ulaşır ve Volkan'ın yeni karısı olur. Bir de Volkan'dan bir kız çocuğu dünyaya getirir.

Tek değer verdiği şey ise ailesidir. Hayatında tek amacı ise ailesinin bozulmamasıdır. Bu uğurda ise sürekli olarak Asya ile münakaşa eder. Heyecan dolu yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam eden dizide Derin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Melis Sezen'in özel yaşamına ait detaylar merak konusu oldu. 

Sadakatsiz Derin'i kimdir? Sadakatsiz Derin kaç yaşında, boyu kaç?

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı dizilerMelis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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