Sadakatsiz dizisinde Asya'dan Derin'e şaşırtan davetiye sürprizi!
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in dün akşamki bölümünde partiye gelen Derin'in 'Davetiyesi olmayan hiç kimseyi alamıyoruz' çıkışına Asya'nın davetiyeyi çıkartıp göstermesi hem Derin'i hem de izleyenleri şoka uğrattı. Sosyal medyada çokça konuşulan o sahne ekranlara böyle yansıdı.
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10 Aralık 2020 Perşembe 10:10
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