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  3. Şevval Şahin sevgilisinin dudaklarına yapıştı! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Şevval Şahin sevgilisinin dudaklarına yapıştı! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Sevgilisi Yiğit Marcus ile aşka gelen Türkiye güzeli Şevval Şahin, havuz kenarındaki öpüşme videosunu sosyal medya hesabı instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Video çokça izlenip bolca yorum alınca Şevval Şahin, videoyu hesabından kaldırdı. Öpüşme anı ise kameralara böyle yansıdı.

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09 Aralık 2020 Çarşamba 17:23
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