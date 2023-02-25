Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir? Şiilerin dördüncü imamı, Zeynelâbidîn lakabiyla meşhur olan Ali bin Hüseyin'in dua ve münacatlarını ihtiva eden bir kitap olan Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?