Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?

Şiilerin dördüncü imamı, Zeynelâbidîn lakabiyla meşhur olan Ali bin Hüseyin'in dua ve münacatlarını ihtiva eden bir kitap olan Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?

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Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir? 1

Cumhuriyet Halk Parti'si genel başkanı Kemal kılçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı twetter'dan yaptığı açıklama sırasında masanın üstünde gözüken ve izleyicilerin dikkatini Sahife-i Seccadiye kitabını dikkat çekerek Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir? İşte detaylar.

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Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
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