Sahipsiz pitbull yine can aldı! Yakaladığı sokak kedisini paramparça etti
Hatay’ın Antakya ilçesinde çevredeki esnafın beslediği bir sokak kedisi, kaldırımda başıboş gezen pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına maruz kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ne kadar müdahalede bulunsa da başarılı olamadı. O dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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03 Mart 2021 Çarşamba 11:09
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