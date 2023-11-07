Sahte Mit'çi Balıkesir’de yakayı ele verdi!

Balıkesir’i Edremit ilçesinde kendisini MİT ve jandarma İstihbarat personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi jandarmanın çalışması ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, dolandırıcılık suçuna yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesinde 1 kişinin, kendisini MİT Görevlisi ve Jandarma istihbarat

Personeli olarak tanıtmak suretiyle haksız kazanç sağladığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu, şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi ve gözaltına alındı.



Olayın şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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