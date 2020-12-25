Salgının biteceği tarih belli oldu! İşte maskelerin çıkarılacağı o tarih

CNN Türk'te Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgını hakkında yaptığı konuşmada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde salgının bitmesi tahmin edilen o tarihi canlı yayında izleyicilere aktardı.