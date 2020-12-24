İmamoğlu Akit muhabirini yerin dibine soktu: ''Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem''
23 Haziran seçimlerinin ardından işbaşına gelişinin 18'nci ayında düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit muhabirinin sorusunu geri çevirdi. ''Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" diyen İmamoğlu'nun o böyle kaydedildi.
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24 Aralık 2020 Perşembe 17:29
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