Çocukların severek yediği Kinder markasının bazı ürünlerine Salmonella isimli bir virüs ortaya çıktı. Ebeveynler çocuklarının hastalanmaması adına Salmonella virüsü hakkında araştırma yapıyor. Salmonella virüsü belirtileri nedir, bulaşıcı mı 2022? Salmonella virüsü nereden ve kimden bulaşır? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

SALMONELLA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR, BULAŞICI MI 2022?

Salmonella, Enterobacteriaceae ailesinde yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde belirtileri vardır. Bazı insanlarda, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek derecede şiddetli görülebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde daha ciddi belirtiler görülür.

SALMONELLA VİRÜSÜ NEREDEN VE KİMDEN BULAŞIR?

Kinder markasının bazı ürünlerinde olduğu tespit edilen Salmonella virüsü; Kaynağı bilinmeyen suların içilmesi ve kullanılması, insan ve hayvan atıklarının uygun şekilde temizlenmeyip kaynak sulara karışması, içme ve kullanma suların yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan; iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt, süt ürünleri gibi gıdalar, çiğ sebze ve meyve, baharat, çerez yoluyla da bulaşma olabilir. Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra hijyen kurullarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir. Bakteri, hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

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