Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin'den Fakıbaba'ya olay sözler! "Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz"

Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla AK Parti Şanlıurfa Milletvekilliği görevi ve parti üyeliğinden istifa etmişti. Daha sonra İYİ Parti'ye geçeceğini açıklayan Fakıbaba, siyasetin en önemli gündem konusu olmuştu.

Bu konu hakkında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, değerlendirmelerde bulundu.

"MAZARET ÜRETMEK OLMAZ"

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın köşe yazısında yer alan ifadelere göre Beyazgül, Fakıbaba'nın istifası için şunları söyledi:

" 'Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştım ama çok etkili olamadım. Bu nedenle istifa ediyorum' diyerek istifa etseydi çok daha isabetli davranmış olurdu. Fakıbaba’dan duymamız gereken şuydu: 'Şanlıurfa bana her şeyi verdi. Belediye başkanlığını verdi. Milletvekilliğini verdi. Bakanlığı verdi. Ama ben Şanlıurfa’ya hiçbir şey veremedim. Bu nedenle istifa ediyorum.

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Fakıbaba’nın gerekçesi ne? 'Ben bu insanlarla, bu partiyle yapamıyorum. Bu nedenle ayrılıyorum' diyor. Siyasette her türlü imkânsızlıkla karşılaşırsınız. Mazeret üretmek olmaz. Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz. Zorluklarla mücadele etmek gerekir. 'Ben yapamadım, gidiyorum' demek, işin kolayına kaçmaktır."

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