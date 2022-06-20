Şebnem Bursalı kulis bilgisini paylaştı! İmamoğlu adaylık için neler yapıyor neler! "Başkanlar benim arkamda duracak, adaylıkta kararlıyım"

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı açıklanmasına karşın, altılı masa henüz adayını açıklamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda istekli görüntüsünü devam ettirirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da adaylık konusunda çalışma yaptığı belirtildi.

"CHP'Lİ BELEDİLERİN İHTİYAÇLARINI İBB BÜTÇESİNDEN KARŞILADI" İDDİASI

Konuya ilişkin köşe yazısı kaleme alan Sabah yazarı Şebnem Bursalı, edindiği son kulis bilgilerine göre Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için mütevazi bütçeleri olan CHP'li belediyelerin araç, yol, otogar ve altyapı gibi pek çok ihtiyacını İBB bütçesinden karşıladığını belirtti.

"1 MİLYAR LİRASI BU İŞE AYRILDI"

Bursalı, adaylık sürecini kendisine soran CHP'lilere, "CHP'li belediyelere boşuna hizmet ve para göndermiyorum. Şimdiye kadar İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin 1 milyar Lirası bu işe ayrıldı. Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım..." dediğini öne sürdü.

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