Ülke battı! Seçim yapacak paraları yok! Sri Lanka yokluğun zirvesinde!

Hint Okyanusu'nun incisi olarak bilinen Güneydoğu Asya ülkesi Sri Lanka'da seçim krizi yaşanıyor. Ülkede geçen yıl yaşanan ekonomik sıkıntılar hala devam ederken seçim kararlaştırılmış ve ne yazık ki seçime yetecek bütçeleri olmadığından dolayı seçimlerin ertelenmesi için Seçim Komisyonuna dilekçe gönderileceği bildirildi.

YAYINLAMA
Google News
Ülke battı! Seçim yapacak paraları yok! Sri Lanka yokluğun zirvesinde!

Sri Lanka, Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olan ve Hint Okyanusu'nun incisi olarak geçen küçük bir ada ülkesidir. 21 milyonluk nüfusu olan Sri Lanka geçtiğimiz yıllarda ekonomik sıkıntılar nedeniyle iç karışıklık yaşamış ve halk sokaklara dökülmüştü. 1948 yılında bağımsızlığını kazana ülke ilk kez bu denli bir sıkıntıya düşmüş ve halk temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı yaşanan gerginlikler sonrası ilk kez seçim yapılacak olan ülkede ne yazık ki seçim yapmak için bile bütçeleri yeterli değil.

Ülke battı! Seçim yapacak paraları yok! Sri Lanka yokluğun zirvesinde!

YETERLİ BÜTÇE OLMADIĞI İÇİN SEÇİM ERTELENEBİLİR

Pazartesi günü ülkenin seçim komisyonu yüksek mahkemeye başvurmuş ülkenin hazinesinden gerekli fonları sağlayamadıklarını belirtmişlerdir. Komisyon Başkanı Nimal Punchihewa, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Seçim Komisyonu'nun yaklaşan oylama için devlet matbaası ve polis dahil diğer kurumlardan da destek almadığını söyledi. Yüksek Mahkeme'nin bu hafta içinde seçimlerin ertelenmesini talep eden bir dilekçeyi görüşmesi bekleniyor. Önceki haftalarda Kabine Sözcüsü Bandula Gunawardana, nakit akışındaki zorlukların seçimleri etkileyebileceğini iddia etmişti. Seçimler geçen yılın mart ayından beri yeterli miktara ulaşamadıkları ve ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek seçim yapılamıyor.

Ülke battı! Seçim yapacak paraları yok! Sri Lanka yokluğun zirvesinde!

İFLAS EDEN ÜLKENİN DIŞ BORÇLARI ERTELENDİ

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle batan ülke, Uluslararası Para Fonuy'la 2,9 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için yapılan görüşmelerin sonucunu beklerken dış borç geri ödemelerini askıya aldı. Sri Lanka'nın dış borcu ise 51 milyar doları aşarken, bunun 28 milyar dolarının 2027'ye kadar geri ödenmesi gerekiyor.

İlgili Haberler
Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!
Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!
ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!
Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!
ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!
Son Haberler
Toma Bodri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toma Bodri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toma Bodri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toma Bodri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Zaviyskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Zaviyskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Zaviyskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Zaviyskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Bura Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Bura Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Bura Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Bura Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Jania kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jania Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Jania kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jania Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
ABD'de kar fırtınası: Binden fazla uçuş iptal edildi
ABD'de kar fırtınası: Binden fazla uçuş iptal edildi
Diş sağlığı sorunlar nedeniyle işten çıkarıldı! Mahkeme emsal karar imza attı!
Diş sağlığı sorunlar nedeniyle işten çıkarıldı! Mahkeme emsal karar imza attı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Çin nüfusu ilk kez azaldı; doğum teşvikleri geliyor!
Çin nüfusu ilk kez azaldı; doğum teşvikleri geliyor!
Bilim dünyası şokta! Deprem sonrası dünyanın merkezinde bir iç çekirdek daha keşfedildi!
Bilim dünyası şokta! Deprem sonrası dünyanın merkezinde bir iç çekirdek daha keşfedildi!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi