Ülke battı! Seçim yapacak paraları yok! Sri Lanka yokluğun zirvesinde!

Sri Lanka, Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olan ve Hint Okyanusu'nun incisi olarak geçen küçük bir ada ülkesidir. 21 milyonluk nüfusu olan Sri Lanka geçtiğimiz yıllarda ekonomik sıkıntılar nedeniyle iç karışıklık yaşamış ve halk sokaklara dökülmüştü. 1948 yılında bağımsızlığını kazana ülke ilk kez bu denli bir sıkıntıya düşmüş ve halk temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı yaşanan gerginlikler sonrası ilk kez seçim yapılacak olan ülkede ne yazık ki seçim yapmak için bile bütçeleri yeterli değil.

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YETERLİ BÜTÇE OLMADIĞI İÇİN SEÇİM ERTELENEBİLİR

Pazartesi günü ülkenin seçim komisyonu yüksek mahkemeye başvurmuş ülkenin hazinesinden gerekli fonları sağlayamadıklarını belirtmişlerdir. Komisyon Başkanı Nimal Punchihewa, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Seçim Komisyonu'nun yaklaşan oylama için devlet matbaası ve polis dahil diğer kurumlardan da destek almadığını söyledi. Yüksek Mahkeme'nin bu hafta içinde seçimlerin ertelenmesini talep eden bir dilekçeyi görüşmesi bekleniyor. Önceki haftalarda Kabine Sözcüsü Bandula Gunawardana, nakit akışındaki zorlukların seçimleri etkileyebileceğini iddia etmişti. Seçimler geçen yılın mart ayından beri yeterli miktara ulaşamadıkları ve ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek seçim yapılamıyor.

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İFLAS EDEN ÜLKENİN DIŞ BORÇLARI ERTELENDİ

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle batan ülke, Uluslararası Para Fonuy'la 2,9 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için yapılan görüşmelerin sonucunu beklerken dış borç geri ödemelerini askıya aldı. Sri Lanka'nın dış borcu ise 51 milyar doları aşarken, bunun 28 milyar dolarının 2027'ye kadar geri ödenmesi gerekiyor.