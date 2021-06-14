FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Şef Akademi'de yapılan yemekler ve jüri üyelerinin yorumları dikkat çekti. Programda yapılan yemeklerden biri de Şatobiryan oldu. Peki Şef Akademi Şatobiryan nasıl yapılır? | Şatobiryan tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

ŞATOBİRYAN MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kg sığır fletosu

Tuz ve karabiber

6 çorba kaşığı Orkide sıvı yağ

4 adet sapı kesilmiş mantar

4 adet küçük domates

8-10 yaprak su teresi yada maydanoz

Sos bernez için:

1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

8 adet ezilmiş tane karabiber

1 kahve fincanı sirke

2 çorba kaşığı su

4 yumurta sarısı

2 su bardağı eriyip suyu alınmış tereyağı

Yarım limon suyu

Tuz

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

ŞEF AKADEMİ ŞATOBİRYAN NASIL YAPILIR?

Fransız mutfağının en özel yemeklerinden biri olan şatobiryan için sığır filetosunu et döveceği ile yassılaştıralım. Daha sonra tuzlayıp, biberleyip yağlayalım. Kızgın kömürlü ızgarada 5- 6 dakika bir tarafını, 5- 6 dakika diğer tarafını pişirip bir servis tabağına koyalım. Domatesleri birkaç dakika fırında ya da ızgarada pişirip mantarları tereyağda soteleyelim ve domateslerin üzerine oturtalım. Domatesleri etin yanına koyup maydanoz ya da su teresi yanına koyalım ve servis edelim. Sos bernez için sirkeyi, karabiberi, soğanı küçük bir tencerede ağır ateşte yakmadan sirke az bir miktar kalıncaya kadar kaynatıp ateşten alalım. İlk sıcaklığı geçince içine tuzu, yumurta sarılarını ve limon suyunu ilave edelim. Çırpma teli ile devamlı karıştırarak ocak kapalıyken ocağın sıcak tarafında yumurtalar kabarıp koyulaşıncaya kadar karıştıralım. Ilık hale gelince ılık tereyağı içine akıtarak ve çırparak koyalım. İçine kıyılmış maydanozu ilave ettikten sonra servis tabağına yerleştirdiğimiz etin üzerine dökelim ve garnitür olarak kızarmış patates ile bilikte servis yapalım. Afiyet olsun.

Sargı burma

1 kilo un

250 g nişasta

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta

1 çay bardağı Orkide margarin ve sıvı yağ karışımı

Yarım fincan sirke, tuz

150 g ceviz

Ayrıca 125 g Orkide margarin

1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

1 kilo toz şeker, su

Yarım limon

Bir kapta unun ortasını havuz şeklinde açın. İçine yumurta, yağ, kabartma tozu, bir fiske tuz ve sirkeyi katın. Bu karışıma su ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin ve 5 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın. Nişasta ile açabildiğiniz kadar ince yufkalar açın. Arasına dövülmüş cevizi serpin. Yufkayı oklavaya dolayarak büzün. Oklavadan çıkarıp tepsiye dizin. 125 g margarin ile yarım su bardağı sıvı yağı iyice eriterek sargı burmaların üzerine dökün. Yarım saat bekletin daha sonra fırına sürün. Kızarınca fırından çıkartın. Şeker, limon suyu ve şekerin üzerine çıkıncaya kadar suyu bir tencereye koyup kaynatın. Soğumuş sargı burmaya ılık şerbeti döküp, servis yapın. Afiyet olsun.