Seher Perinçek'in ve çocuğunun enkazdan çıkarılma görüntüleri!
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde 4 çocuğu ile birlikte enkaz altında kalan Seher Perinçek'in ekipler tarafından enkaz altından çıkarılma görüntüleri kameralara böyle kaydedildi.
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31 Ekim 2020 Cumartesi 14:18
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