  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Seher Perinçek'in ve çocuğunun enkazdan çıkarılma görüntüleri!

Seher Perinçek'in ve çocuğunun enkazdan çıkarılma görüntüleri!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde 4 çocuğu ile birlikte enkaz altında kalan Seher Perinçek'in ekipler tarafından enkaz altından çıkarılma görüntüleri kameralara böyle kaydedildi.

İzmir depreminin ardından İzmir depreminin ardından "felaketi kendileri istedi" demişti! O kişi gözaltına alındı

Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 170. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır, barıştan yana!Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 170. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır, barıştan yana!

Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'dan bebek sürprizi!Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'dan bebek sürprizi!

 

31 Ekim 2020 Cumartesi 14:18
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İzmir depreminin ardından "felaketi kendileri istedi" demişti! O kişi gözaltına alındı
İzmir depreminin ardından "felaketi kendileri istedi" demişti! O kişi gözaltına alındı
Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!
Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından durumu kritik olan illeri duyurdu!
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından durumu kritik olan illeri duyurdu!
Mekke'de korkutan kaza! Aşırı hızlı araç Mescid-i Haram'a daldı
Mekke'de korkutan kaza! Aşırı hızlı araç Mescid-i Haram'a daldı
Kafenin önünde oturan adamı ölüm teğet geçti!
Kafenin önünde oturan adamı ölüm teğet geçti!
Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift can verdi!
Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift can verdi!
İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremden felaket görüntüleri!
İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremden felaket görüntüleri!
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem!
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem!
Erzurum'da faciadan dönüldü! Benzin istasyonuna yuvarlanan otobüs görenleri korkuttu
Erzurum'da faciadan dönüldü! Benzin istasyonuna yuvarlanan otobüs görenleri korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Yılmaz'ın vefatı ile ilgili açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Yılmaz'ın vefatı ile ilgili açıklaması!