Seher Perinçek'in ve çocuğunun enkazdan çıkarılma görüntüleri!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde 4 çocuğu ile birlikte enkaz altında kalan Seher Perinçek'in ekipler tarafından enkaz altından çıkarılma görüntüleri kameralara böyle kaydedildi.