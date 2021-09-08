Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümüyle izleyiciye veda ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin finalinin nasıl olacağı sevenleri tarafından merak ediliyor. Biz de diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Sen Çal Kapımı 52. bölüm final full, tek parça izle | Sen Çal Kapımı final izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SEN ÇAL KAPIMI 52. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | SEN ÇAL KAPIMI FİNAL İZLE

Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.

SEN ÇAL KAPIMI 52. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SEN ÇAL KAPIMI FİNAL İZLE

İzleyiciye veda edecek olan Sen Çal Kapımı dizisi sosyal medyayı salladı! Twitter'da '#sonkezsençalkapımı' trend oldu!