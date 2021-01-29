Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz'in yer dizi Seni Çok Bekledim, ekranlarda dönen fragmanıyla epey dikkat çekmişti. Uzun bekleyişin ardından çekimleri biten dizi dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seni Çok Bekledim 1. bölüm full izle| Seni Çok Bekledim ilk bölüm Star TV full izle...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 1. BÖLÜM FULL İZLE| SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK BÖLÜM STAR TV FULL İZLE

İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri Katar, İstanbul ve Erzincan’da gerçekleştirildi. Kadir ve Ayliz karakterlerinin sürükleyici tanışma ve aşk hikayesini konu edinen dizi dün akşam 20.00'da Star TV'de yerini aldı...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 1. BÖLÜM ÖZETİ

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar...

O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU

Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.