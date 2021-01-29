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Seni Çok Bekledim hangi gün oynuyor? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta?

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi yayınlanan fragmanların ardından izleyici tarafından merak ediliyor. Hangi gün, saat kaçta oynayacağı araştırma konusu oldu. Peki Seni Çok Bekledim hangi gün oynuyor? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta? Detayları haberimizde sizler için derledik.

Seni Çok Bekledim hangi gün oynuyor? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile merak uyandıran dizi izleyici tarafından hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Seni Çok Bekledim hangi gün oynuyor? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

Seni Çok Bekledim hangi gün oynuyor? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta?

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ GÜN OYNUYOR?

Star TV'nin yepyeni dizi Seni Çok Bekledim'de heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yayınlana fragmanın ardından ne zaman başlayacağı epeyce araştırılan dizi 29 Ocak 2021 günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak...

Seni Çok Bekledim 1. bölüm canlı izle| Seni Çok Bekledim ilk bölüm Star TV canlı izleSeni Çok Bekledim 1. bölüm canlı izle| Seni Çok Bekledim ilk bölüm Star TV canlı izle

Seni Çok Bekledim hangi gün oynuyor? Seni Çok Bekledim hangi kanalda, saat kaçta?

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Seyirci karşısına çıkmaya kısa süre kala Seni Çok Bekledim dizisi trend aramalar listesinde yer aldı. Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alan dizinin günü ve saati merak ediliyor. Seni Çok Bekledim, 29 Ocak Cuma saat 20.00'da Star TV'de yayın hayatına başlayacak.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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