Son dakika... Somali'de Türk işçilerin olduğu şantiyeye intihar saldırısıVitrin mankeni kim? Sevgi Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Seni Çok Bekledim'den ilk fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan kime vitrin mankeni dedi?Şevval Sam : "Bu benim bebeğim"İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dini istismar edenlere terör örgütlerine operasyon: 267 şüpheli gözaltına alındıTHY'den flaş açıklama! İngiltere-Türkiye uçuşları...Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2021 Cumartesi maç programıShow TV'den Pınar Gültekin Skandalı! Yayınladıkları videoya tepkiler çığ gibi büyüyorCem Yılmaz'dan ilk adım! Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyadan sildi!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Seni Çok Bekledim'den ilk fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Seni Çok Bekledim'den ilk fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Star TV'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Seni Çok Bekledim'in ilk bölümü için tanıtım videosu yayınlandı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizi heyecanla beklenirken, yayın tarihi merak ediliyor. Peki Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Seni Çok Bekledim'den ilk fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturduğu "Seni Çok Bekledim" dizisinin çekimleri ise İstanbul ve Katar'da yapılıyor. Dizinin ilk bölümüne ait yayınlanan fragmanın ardından ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV'de yayınlanması beklenen "Seni Çok Bekledim" dizisinin ilk bölüm fragmanı ekranlara geldi. Diziyi merakla bekleyen izleyiciler tarafından ne zaman başlayacağı araştırma konusu oldu. Diziye ait ilk tanıtım video yayınlandı ancak, dizisin sosyal medya hesabında küçük ipuçları verilirken hangi gün, hangi saatte başlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor?Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT