Seni Çok Bekledim'den ilk fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?
Star TV'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Seni Çok Bekledim'in ilk bölümü için tanıtım videosu yayınlandı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizi heyecanla beklenirken, yayın tarihi merak ediliyor. Peki Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
O3 Medya’nın yapımcılığını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturduğu "Seni Çok Bekledim" dizisinin çekimleri ise İstanbul ve Katar'da yapılıyor. Dizinin ilk bölümüne ait yayınlanan fragmanın ardından ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Star TV'de yayınlanması beklenen "Seni Çok Bekledim" dizisinin ilk bölüm fragmanı ekranlara geldi. Diziyi merakla bekleyen izleyiciler tarafından ne zaman başlayacağı araştırma konusu oldu. Diziye ait ilk tanıtım video yayınlandı ancak, dizisin sosyal medya hesabında küçük ipuçları verilirken hangi gün, hangi saatte başlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor?