Serencam nedir, ne demek? TDK Serencam kelime anlamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinde konuştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin istiklal ve istikbal mücadelesinin gerektirdiği her yerde bilfiil savaştığını ve mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır." açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından 'Serencam' kelimesin anlamı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu bağlamda Serencam nedir, ne demek? İşte TDK Serencam kelime anlamı, detaylar haberimizde...

SERENCAM NEDİR, NE DEMEK?

Serencam kelimesi bir işin, bir olayın sonu ve akıbet demektir. Öte yandan serencam kelimesi başa gelen olay anlamına da gelmektedir.

TDK SERENCAM KELİME ANLAMI

Fazla kullanılmayan ve yabancı kökenli kelime olan serencam kelimesinin anlamları TDK sözlük sitesinde detaylı bir şekilde verilmiştir.

1. Bir işin, bir olayın sonu, akıbet.

Serencam kelimesinin kullanımına örnek:

"Olsun deminiz, olmasın gamınız, hayra dönsün serencamınız." - Yahya Kemal Beyatlı

2. Başa gelen bir durum veya olay.

SERENCAM KÖKENİ NE?

Serencam kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Serencam Farsça ser ve encâm kelimelerinden türetilerek dilimize yerleşmiştir.