Sertap isminin anlamı nedir, Sertap ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sertap isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sertap ismi ne demek, Sertap ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sertap isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Sertap İsminin anlamı nedir? TDK Sertap anlamı:

Sertap ismi Türk Dil Kurumunda İnatçı, direngen, asi anlamında tanımlanmaktadır.

Sertap İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sertap ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Sertap isminin kökeni:

Sertap ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 858 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sertap isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Sertap isminin rengi:

Malakit

Sertap ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Sertap isminin Harf Analizi Nedir ?

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Sertap ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

P : Kendinden emin,

Sertap isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sertap ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

R : 21

T : 24

A : 1

P : 20

= 94 – Sertap İsminin Numeroloji Toplamı 94’dir.

Sertap isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sertap ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sertap isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 R: 9 T: 2 A: 1 P: 7 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Sertap isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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