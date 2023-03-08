Sevgim isminin anlamı nedir, Sevgim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sevgim isminin anlamı; Kuşların ve Kimi Hayvanların Yumurtlamak, Yavrulamak, Kuluçkaya Yatmak , Aile Ocağı Ev. Artık Ondan Sonrası olmayan erkek çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriğimizde Sevgim isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sevgim isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Sevgim isminin anlamı nedir, Sevgim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sevgim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sevgim ismi ne demek, Sevgim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sevgim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Sevgim İsminin anlamı nedir? TDK Sevgim anlamı:

Sevdiğim, sevgilim, sevgi duyduğum anlamında kullanılan bir ad anlamında tanımlanmaktadır.

Sevgim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sevgim ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Sevgim isminin kökeni:

Sevgim ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 93 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sevgim isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sevgim isminin rengi:

Gül Rengi

Sevgim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Sevgim isminin Harf Analizi Nedir ?

Sevgim ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

G : Dirençli, zor hayat dersleri

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Sevgim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sevgim ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

V : 27

G : 8

İ : 12

M : 16

= 91 Sevgim İsminin Numeroloji Toplamı 91’dir.

Sevgim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sevgim ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sevgim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 V: 4 G: 7 İ: 9 M: 4 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

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Sevgim isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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