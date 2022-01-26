Seyhan Soylu bombayı patlattı! Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş gözaltına alınırken yanında kim vardı? "Evli bir adamla otel odasına ne işin var?"

Flash TV’de yayınlanan Al Sana Haber'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş gündeme getirildi.

ERDOĞAN'A ÇİRKİN SÖZLER

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında gazeteci Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak "Şu meşhur bir söz vardır; 'Taçlanan baş akıllanır' diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur, denir. Yani tam tersini ifade eder" diyen Sedef Kabaş sözlerinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatmış ve gece yarısı Üsküdar'da gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, İstanbul Adliyesi'ne götürülmüş, ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

İZLEYİCİLER ŞOK OLDU

Sedef Kabaş’ın son sözleriyle ilgi Seyhan Soylu ALSANA HABER program başında “Sevgili izleyiciler programın sonunda Sedef Kabaş ile ilgili çok önemli bir iddia var. Üsküdar’da bir otelde göz altına alınan Sedef hanım odada yalnız mıydı? Otel odasında evli bir iş adamı olduğu iddiaları var.'‘ diye anons edince izleyiciler şok oldu.

"OTELDE EVLİ ADAM İLE HİCİV Mİ YAPIYORDUN?"

İddialarını sürdüren Soylu, "O gün Sedef Kabaş ile ilgili bir iddia var ki yenilir yutulur bir şey değil. Sedef hanım Büyük baş bir hayvan ile gecenin 02:00’de otel odasına siz girince SARAY’mı oluyor? Kralınızda iş adamı Turgut Paksoy mu? Şimdi polis gelince resepsiyonda sizi tam iki saat beklemiş. Yoksa Saray dağılmış ahır mı olmuştu?'' diye eleştiri bombardımanına tuttu.

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