Seyit Torun, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Aday aramaya gerek yok, tek bir isim var o da Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylığını ve adayını açıklaması konusunda çağrılarını sürdürmüştü. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelmezken kurmayları ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dillendirmeye devam ediyor.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Çarşı Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen toplantıya Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok sayıda partili ile katıldı.

Toplantıda CHP’ye üye olan Mumcular Muhtarı Muhammet Işık ve Geriş Muhtarı Hayrullah Kayacan’a parti rozetleri CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından takıldı.

"KUVA-Yİ MİLLİYE RUHUYLA BİZİM MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 3 gündür Muğla'da olduklarını anımsatarak belediyeleri ve vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi.

Torun, teşkilatları da ziyaret ettikleri dile getirerek, “Bu bizim bu ülkeye olan sorumluluğumuz, borcumuz. Eğer bu ülkeyi kuranlar bu mücadeleyi vermişse şimdi de kurtarıcı olarak Kuva-yi Milliye ruhuyla bizim mücadele etmemiz lazım. Eğer bu sorumluluğu yerine getiremezsek bedelini hep beraber öderiz. Ben kendi payıma düşeni alırım, sizler de kendi payınıza düşeni alırsınız. Hep beraber kapı kapı dolaşıp çözüm yollarını anlatmak zorundayız. Çözüm var, bu ülkenin kaynakları bu ülkenin sorunlarını çözmeye yeter. Yeter ki o kaynakları doğru yerde kullanalım” dedi.

"ADAY ARAMAYA GEREK YOK"

Cumhurbaşkanı adayı konusuna değinen Seyit Torun, adayın altılı masanın idaresiyle günü geldiği zaman açıklanacağını söyledi. Sözlerini sürdüren Torun adaylarının belli olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

" Adayımız nasıl olacak; bizim adayımız belli. Hep birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var. 6’lı masayı oluşturan, adalet yürüyüşü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok. Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme getirecek tek bir isim var, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette 6’lı masa bunun kararını verecek. Başkalarının bizi çekmek istediği yere girmeyelim”

(İHA)

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