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Sidar Gedik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? Biyografisi
Çeşitli konularda kamuoyu araştırmaları yapan İpsos firmasının CEO'su olan Sidar Gedik, yaptığı açıklamalarla izleyicilerin dikkatini çekerek Ipsos CEO'su Sidar Gedik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? İşte İpsos CEo'su Sidar Gedik'in Biyografisi
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