Sidar Gedik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? Biyografisi

Ülkemizde çeşitli konularda kamu oyu araştırmaları yapılarak sonuçları kamu oyuna paylaşılmaktadır. Bu firmalardan bir tanesi de ipsos araştırma firmasıdır. ipsos'un CEO'su Sıdar Gedik, firmasının yapmış olduğu araştırmaları zaman, zaman televizyon programları ve diğer toplantılarda açıklayarak halkı bilgilendirmektedir. Bu açıklamaları yapan Sıdar Gedik'in izleyen ve dinleyenler Sidar Gedik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? diye araştırmaya başlıyor. İşte İpsos CEO'su Sidar Gedik'in Biyografisi