Yeni yılın başında içki ve sigara bandrollerine yeni bir zam daha geleceği açıklandı. Peki, Sigaraya zam mı geliyor? Yeni yılda sigaraya bandrol zammı gelecek mi? İşte, sigara zammında güncel bilgiler...

SİGARAYA ZAM MI GELİYOR?

Yeni yılda içki ve sigara bandrollerine yıl başında yeni bir zam daha geleceği ifade edildi. Buna göre yıl başında alkollü içecekler ve sigaranın Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış uygulanacağı için çifte zam gerçekleşmiş olacak.

YENİ YILDA SİGARAYA BANDROL ZAMMI GELECEK Mİ?

2020 senesinin sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, daha sonraki aylarda 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha uygulanmıştı. 2022 yılı başından itibaren ise sigara ve içkilerde bandrol fiyatlarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüldüğü öğrenildi.

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Yeni zammın detayları merak edilirken, bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zam gerçekleşeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında oluşan yüzde 22.04'lük zammı enflasyonla mücadele sebebiyle uygulanmamıştı. Temmuz'dan bu yana 5 ayda Yİ-ÜFE yüzde 23.77 olarak gerçekleşti. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelmiş olacak.