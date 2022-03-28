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Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı’dan şiddet açıklaması: “Keşke evlenmeseydim”

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, “23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim” diye konuştu.

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı’dan şiddet açıklaması: “Keşke evlenmeseydim”

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakterine hayat veren ve son zamanlarda eşinin kendisine şiddet göstermesi ile gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, yapımcılığını Özlem Çelik ve Çağrı Çelik'in üstlendiği Projepark Yapım tarafından hayata geçirilen Barış Muslu'nun sunduğu TV 100'de yayınlanan Beyin Dedektifi programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı’dan şiddet açıklaması: Keşke evlenmeseydim

“KIZIMI EVLENMEMESİ İÇİN UYARIRDIM”                 

Damla Ersubaşı, Muslu'nun "Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım dediğiniz bir olay var mı" sorusuna "Eski eşim sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese daha küçüksün erken diye uyarırdım" ifadelerini kullandı.

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı’dan şiddet açıklaması: Keşke evlenmeseydim

Sihirli Annem oyuncusu Damla Ersubaşı’dan şiddet açıklaması: Keşke evlenmeseydim

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