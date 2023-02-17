Simao Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simao Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simao Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simao Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simao Rocha 13 Aralık 2000 tarihinde Paços de Ferreira şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Simão Pedro Dias da Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simao Rocha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NCfoot yapmaktadır. Simao Rocha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC União Torreense futbol takımında oynamaktadır. SC União Torreense takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simao Rocha'nin SC União Torreense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simao Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simao Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simao Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simao Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2017 yılında Paços F. U19

1 Temmuz 2019 yılında Paços Ferreira

1 Ağu 2019 yılında Amarante

30 Haziran 2020 yılında Paços Ferreira

10 Ocak 2021 yılında Real SC

30 Haziran 2021 yılında Paços Ferreira

19 Temmuz 2021 yılında Torreense

30 Haziran 2023 yılında Paços Ferreira

Simao Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simao Rocha şuan SC União Torreense takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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