Sırma isminin anlamı nedir, Sırma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sırma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sırma ismi ne demek, Sırma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sırma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sırma İsminin anlamı nedir? TDK Sırma anlamı:

Sırma ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel:

"Açık gri etrafı iki parmak kalınlığında sarı sırma işlemeli, gayet zarif bir kumaş." - Refik Halit Karay

2. sıfat Bu telden yapılmış veya bu tel gibi olan:

"Altın yaldızlı ve siyah çiçekli aynalar duvarlara sırma kordonlarla asılıdır." - Salâh Birsel

3. isim Rütbe gösteren şerit.

Sırma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sırma ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Sırma isminin kökeni:

Sırma ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 5331 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sırma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sırma isminin rengi:

Horozibiği

Sırma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Sırma isminin Harf Analizi Nedir ?

Sırma ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Sırma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sırma ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

I : 11

R : 21

M : 16

A : 1

= 71 – Sırma İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Sırma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sırma ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sırma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 I: 9 R: 9 M: 4 A: 1 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Sırma isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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