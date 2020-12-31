BKM Yapım imzalı, yönetmeliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Sol Yanım dizisi, her perşembe akşamı Star TV'de 20.00 yayınlanıyor. Ancak 31 Aralık günü yeni bölümünün yayın akışında yer almaması üzerine Sol yanım neden yok, final mi yaptı? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki Sol yanım dizisi neden yok? Final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

SOL YANIM DİZİSİ NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Star TV'nin başarılı yapımlarından olan Sol Yanım dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmeyince dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Dizi 31Aralık perşembe günü ekranlara gelmemesinin nedeni yılbaşı gününe denk gelmesidir. Dizinin yerine İbo Show'un yılbaşı özel programına yer verildi. Sol Yanım, final yapmadı yalnızca yeni yıl programı nedeniyle 1 hafta öteye ertelendi.

SOL YANIM DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılbaşı nedeniyle 1 hafta ertelenen Sol Yanım dizisinin yeni bölümü gelecek hafta aynı günü ve saatinde izleyici karşısında olacak. Dizinin resmi sosyal medya hesabında da diziye ait fragmanlar yayınlanmaya devam ediyor. Yeni sezonda da yayın hayatına devam edecek olan dizi 7 Ocak 2021 tarihinde Star TV'de yer alacak...

Sol Yanım dizisi oyuncuları kim? Sol Yanım ne zaman başlıyor? Konusu ne?