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  3. Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı! Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi aranıyor

Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı! Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi aranıyor

Son dakika...AFAD, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1'a yükseldiğini, Sinop'ta bir kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışmaların ise sürdüğünü duyurdu.

Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı! Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi aranıyor

Son dakika... Karadeniz bölgesinde sağanak yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinden Bartın, Kastamonu ve Sinop illeri etkilenirken son durumu AFAD açıkladı.

AFAD' dan yapılan açıklamada 11 Ağustos 2021  Çarşamba günü Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği anımsatılarak, "Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır."  denildi. 

Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 VATANDAŞ KAYIP

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır."

Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Öte yandan bölgede etkisini sürdüren yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü  saat 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesinin beklediği ifade edildi. 

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI ARTTI

Alınan son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.  AFAD'dan saat 11.30 itibarıyla yapılan açıklamada," Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır." denildi. 

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

AFAD'dan saat 14.30 itibarıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır."

KASTAMONU VE SİNOP'TAN ACI HABERLER

AFAD'dan saat 16.00 itibariyle sel bölgelerindeki son duruma ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 10, Sinop’ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır."

Son dakika | Kastamonu'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Bartın'da 1 kişi kayıp

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Tayfun Altuntaş
Editör
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