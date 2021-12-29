Son dakika! Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Yücel, görevinden alındı!

Son dakika! Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel'in, öğrencisi S.T.K'ye şiddet gösterdiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmış, aynı zamanda basına da yansımıştı. Gaddar öğretmenin şiddeti uyguladığı gün, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaşanan sürecin ardından son olarak, öğretmen Yücel'in görevden alındığı bildirildi

NE OLMUŞTU?

Olay, 14 Aralık Salı günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda gerçekleşti. Ali Rıza Y. isimli matematik öğretmeni ders esnasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tekme tokat dövdü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

S.T.K'nin kendisi için "deli" dediğini ileri süren Ali Rıza Yücel,"Öğrencim S.T.K. bir hafta öncesinde de hakkımda 'Sınıfta sigara içtiğim, öğrencilere küfür ettiğim' yönünde söylentiler çıkarttı. Bu nedenle okul yönetimiyle aram bozuldu. Olay günü öğrenci S.T.K. ile öğrencilerin içerisinde değil de özel olarak bu yaptıklarının nedenini sormak için sınıfın dışına, koridorda konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'Sen benim hakkımda yalan yanlış şeyleri nasıl söylersin?' diye bağırdım. Bu esnada öğrencinin burnu kanadı." ifadelerini kullandı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntülerine" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli öğretmen hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan kamu davası açıldı.

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