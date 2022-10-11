Son dakika | Asgari ücret 9 bin TL mi olacak? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün yapılan kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve gelir vergisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Bilgin asgari ücretin 9 bin TL olacağına yönelik iddialar için değerlendirmede bulunarak asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin, Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu olduğunu beliren Bakan Bilgin," Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" diye konuştu.

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Asgari ücretin keyfi olarak belirlenemeyeceğini dile getiren Bilgin, "Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde. " ifadelerini kullandı.

GELİR VERGİSİ

Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağı konusunda da konuşan Bilgin, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızla paylaştık, görüşüyoruz" dedi.

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