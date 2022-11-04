Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Bartın'daki maden kazasından yaralanan işçiden acı haber

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaralanan bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Bartın'daki maden kazasından yaralanan işçiden acı haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor."

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçi sayısı 42'ye yükseldi.

Detaylar gelecek...

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