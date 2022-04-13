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  4. Son dakika | Bakan Koca güzel haberleri peş peşe sıraladı: Yoğun bakımda hastası olmayan hastane sayısı 804, Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 519

Son dakika | Bakan Koca güzel haberleri peş peşe sıraladı: Yoğun bakımda hastası olmayan hastane sayısı 804, Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 519

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda Kovid- 19 hastası olmayan hastane sayının 804, yatarak tedavi gören Kovid- 19 hasta sayısı olmayan hastane sayısının 519 olduğunu açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca güzel haberleri peş peşe sıraladı: Yoğun bakımda hastası olmayan hastane sayısı 804, Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 519

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları düşmeye devam ediyor. 12 Nisan Salı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 6 bin 635 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 25 kişi vefat etti. Birçok uzman salgındaki gerilemenin süreceğini ifade ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanelerdeki son durumu açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca güzel haberleri peş peşe sıraladı: Yoğun bakımda hastası olmayan hastane sayısı 804, Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 519

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." 

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
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