Son dakika | Bakan Koca güzel haberleri peş peşe sıraladı: Yoğun bakımda hastası olmayan hastane sayısı 804, Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 519

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları düşmeye devam ediyor. 12 Nisan Salı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 6 bin 635 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 25 kişi vefat etti. Birçok uzman salgındaki gerilemenin süreceğini ifade ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanelerdeki son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."

Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022

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