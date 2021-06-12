Son dakika | Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllü olma çağrısı: Sonuca birlikte ulaşalım.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken diğer aşılara göre Faz 3 çalışmasında olan tek aşı olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen İnaktif Covid-19 Aşısının Faz 3 klinik çalışmalarına katılmak için gönüllüler aranırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmalarına gönüllü olmak için tıklayınız

Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

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