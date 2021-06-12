12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show şahane konuklarıyla Star TV'de12 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'deSon dakika | Sağlık Bakanlığı uygulanan koronavirüs aşı sayısını açıkladı! 33 milyon dozu aştıDiletta Leotta'dan Can Yaman'ı kızdıracak paylaşım! Maç sonunda yayınladıSon dakika | Bakan Kurum, müsilajla mücadeledeki son durumu açıkladı!Son dakika | Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllü olma çağrısı: Sonuca birlikte ulaşalım.Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktıBioNTech aşısını kimler yaptırabilir? Prof. Dr. Güner Sönmez tek tek açıkladıÜçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!Euro 2020 : Türkiye 0-3 İtalya | Maç sonucu, özeti
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika | Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllü olma çağrısı: Sonuca birlikte ulaşalım.

Son dakika | Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllü olma çağrısı: Sonuca birlikte ulaşalım.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği Faz 3 çalışmalarına başlayan yerli aşı çalışmasına gönüllü olunması için vatandaşlara çağrı yaptı.

Son dakika | Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllü olma çağrısı: Sonuca birlikte ulaşalım.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken diğer aşılara göre Faz 3 çalışmasında olan tek aşı olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen İnaktif Covid-19 Aşısının Faz 3 klinik çalışmalarına katılmak için gönüllüler aranırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." ifadelerini kullandı. 

Aşı çalışmalarına gönüllü olmak için tıklayınız

 

Son dakika | Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllü olma çağrısı: Sonuca birlikte ulaşalım.

{TITLE_STRIP}Tarih verip gelişmeyi duyurdu! Bakan Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu: Yerli aşı için en az 480 gönüllü aranıyor!

{TITLE_STRIP}Prof. Dr. Mustafa Çalış müjdeyi verdi: Yerli aşı yüzde 100 antikor oluşturdu

{TITLE_STRIP}Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli aşı tesisine bayram ziyareti!

{TITLE_STRIP}Yerli VLP aşısında Faz 2 başlıyor! Sonbaharda vatandaşlara uygulanacak

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan yerli VLP virüs aşısı açıklaması

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum