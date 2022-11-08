Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ve sözleşmeli personele kadro açıklaması

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 asgari ücreti ve sözleşmeli personele kadro verilmesi hakkında konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ve sözleşmeli personele kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ve sözleşmeli personele kadro açıklaması

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Bilgin, “Görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ve sözleşmeli personele kadro açıklaması

ASGARİ ÜCRET

Bakan Bilgin, “Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, aralık ayının başındayken mi belirlenecek” sorusuna ise söyle cevap verdi:

“Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.”

Bakan Bilgin, asgari ücret için 'işverene ek destek teşvikler verilecek mi' sorusuna ise, "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" diye cevap verdi.

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