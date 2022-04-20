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Son dakika | Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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