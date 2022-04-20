Son dakika | Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

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