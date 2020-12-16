Son dakika |Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezası belli oldu

Türkiye'nin ölümüyle büyük üzüntü duyduğu Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, katil zanlısı Özgür Arduç için istenen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 10 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında, polis memuru Çelik'in adli tıpa sevk edilerek rapor istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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