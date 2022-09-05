Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de canlı yayına katıldı. Burada gündeme dair çarpıcı açıklamalara yer veren Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın açıklayamadığı adaylığa da yeşil ışık yaktı. Üyelerin durumu kabul etmesi neticesinde seve seve aday olacağını belirten Kılıçdaroğlu, İBB ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının yollarını kapadı.

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

FOX TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna yanıt verdi. 6'lı masayı işaret eden Kılıçdaroğlu, uzlaşılması durumunda adaylık içi hazır olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Parlamenter sisteme ne zaman geçeceğiz gibi konular ortaya çıktıktan sonra cumhurbaşkanı adayı belirlenir.

Oturacağız ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lideri oturur belirler açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC devletinin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. O kadar büyük sıkıntılar var ki bunları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar ben bunu gayet iyi bilmekteyim. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli.''

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