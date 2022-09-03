Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masayı şaşkına çevirecek sözler! Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı. Karamollaoğlu, "Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer "Aday olabilirim ittifak olursa" demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masa, cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaymışçasına vaatler vermeye devam ederken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masayı şaşkına çevirecek sözler! Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı

TV5'de Mustafa Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Gündem Türkiye programına konuk olan Temel Karamollaoğlu, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı üzerinde müzakere etmediğini dile getiren Karamollaoğlu, geçtiğimiz yıllarda Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığını teklif ettiğini bu konu üzerinde bir ittifak sağlanmadığını söyledi.

Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masayı şaşkına çevirecek sözler! Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı

"ABDULLAH BEY'İN TECRÜBESİ VAR, TAVRI NET"

Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakan Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim. kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı.

Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masayı şaşkına çevirecek sözler! Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı

Sağlansaydı, seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şuan için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer 'Aday olabilirim ittifak olursa' demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem."

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DA SICAK BAKMIŞTI

Öte yandan Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında olumlu sözler sarf ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız. Şuan da böyle bir münakaşanın içine girme ihtiyacı duymuyorum. Seçim tarihi belli olduktan sonra altılı masa bir araya gelecek ve adayı belirleyecek."

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