Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı: "Adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir"

Cumhur İttifakı 2023 yılında yapılacak olan seçimlerdeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Altılı masada ise birçok kişinin adaylığı konuşulsa da resmi bir aday bulunmuyor. Özellikle liderlerin vereceği kararın ne olacağı merak edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da dillendirilmeye devam ediyor. CHP kurmaylarının ardından bu kez de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için konuştu.

"TEK ADAYLA ÇIKILMASI EN İSABETLİ TAVIRDIR"

Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, altılı masada bir ayrılık olmadığını söyledi.

Karamollaoğlu," Herkes bu masada birlikte olmakta kararlı. En önemli konu cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuda da müşterek bir adayın belirlenmesi kararlandı. Birtakım komisyonlar kuruldu. Bundan sonra en önemli mesele cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi. Burada çok net bir tavrımız var. Seçim tarihi ilan edildiği zaman adayı belirleyeceğiz. Bu kararda herkes ittifak etti. Bu masanın devam edeceğinin kesin delili olarak da bir sonraki toplantının tarihi belirlendi. 'İleride belirleriz' denilmedi. Tek adayla çıkılması en isabetli tavırdır. Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında da değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız. Şuan da böyle bir münakaşanın içine girme ihtiyacı duymuyorum. Seçim tarihi belli olduktan sonra altılı masa bir araya gelecek ve adayı belirleyecek."

"DÜŞÜNCEMİ SÖYLEYEMEM"

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun partisi içerisindeki kişiler tarafından aday olarak görüldüğünü belirterek," Bu normal bir şey. Ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söyleyemem. Bizim gündemimizde cumhurbaşkanı adayı yok." diye konuştu.

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